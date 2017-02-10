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Galatasaray'da Çağlar Söyüncü pişmanlığı

GALATASARAY'DA ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ PİŞMANLIĞI

Avrupa devlerini peşinde takan milli stoper Çağlar Söyüncü, sezon başında transferden vazgeçen Galatasaray'ı pişman etti.

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Altınordu'dan sezon başında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, performansıyla Galatasaray'ı pişman etti. Sarı-kırmızılı takım, 20 yaşındaki milli stoperi yaz döneminde gündemine almış ancak pahalı olduğu gerekçesiyle vazgeçmişti.

Çağlar, Freiburg'da sergilediği futbolla dikkatleri çekerken, Avrupa'nın devleri peşine düştü. İngiliz basını, Manchester United, Manchester City, Roma ve Porto'nun genç stoperin menajeriyle irtibata geçtiğini duyurdu. Haberde, Jose Mourinho hayranı Çağlar'ın, "Mourinho'nun sadece teknik adamlık değil futbol felsefesine de hayranım. Onunla çalışmak isterim" sözlerine yer verildi. 1.87 boyundaki Çağlar, Bundesliga'da 16 maçta 1 asist yaptı.

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