Galatasaray'da büyük pişmanlık !

Sezon başından itibaren yeni bir oluşumun içerisine giren Galatasaray, bunun meyvelerini tam anlamıyla alamadı. Büyük umutlarla transfer edilen Serdar Aziz ve Tolga sakatlıkların kurbanı olurken, Sigthorsson da tek bir dakika oynamadan gönderildi. Josue ve Cavanda vasatı aşamazken De Jong idare etti, sadece Eren sınıfı geçti.

Ara transfer döneminde gelen Ahmet Çalık eleştirilerin odağı olurken, Garry Rodrigues kısa sürede heyecan yaratmayı başardı. Ancak sezon başında gönderilen Alex Telles, Emre Çolak, Blerim Dzemaili ve Jason Denayer harika bir sezon geçiriyor. Özellikle sözleşmesi sona erdikten sonra gidişine izin verilen Emre Çolak, La Liga'ya tek kelimeyle damgasını vuruyor.

HERKES COŞTU

FUTBOLCU ………………….TAKIM ………….MAÇ …….GOL……..ASİST

Alex Telles ……………………………Porto ………………..29 ……………1………………7

Blerim Dzemaili………………….Bologna ………………22…………….6………………1

Emre Çolak ………………………Deportivo………………19…………….2………………5

Jason Denayer ………………..Sunderland……………..20 …………….-………………..-