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Galatasaray'da 5 sezon sonra büyük tehlike !

GALATASARAY'DA 5 SEZON SONRA BÜYÜK TEHLİKE !

Galatasaray, bu sezon lig şampiyonluğuna da ulaşamazsa 5 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonu kupasız tamamlamış olacak.

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Ziraat Türkiye Kupası’na son 16 turunda veda eden Galatasaray’da tek hedef Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu. Başakşehir’e 2-1’lik skorla yenilerek Türkiye Kupası’ndan elenen Sarı-Kırmızılı ekip, geride kalan 3 sezonu şampiyon tamamladığı bu kulvarda hayal kırıklığı yaşarken, taraftarlarını mutlu edebilmek için Süper Lig’de sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor. UEFA Finansal Fair Play normlarını karşılayamadığı gerekçesiyle bu sezon Avrupa kupalarının dışında kalan Galatasaray, Türkiye Kupası’na da veda etmesinin ardından tüm konsantrasyonunu lige vermek durumunda kalacak. 

3 kulvardan birinde gülüyor

Cim Bom, Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşamaması halinde, 5 yıl aradan sonra bir sezonu kupa kaldırmadan kapatma tehlikesiyle karşı karşıya. En son 2010-2011 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’da başarı sağlayamayan Galatasaray, son 5 sezonda ise bu üç kulvardan en az birinde mutlu sona ulaştı. Türkiye Kupası’ndan elenmesi sonrası elinde yalnızca lig kalan Sarı-Kırmızılı takım, TFF Süper Kupa’da boy gösterebilmek için de Süper Lig şampiyonluğuna uzanma mecburiyetinde.

2014-2015’te zirve yaptı

Galatasaray, geride kalan 5 sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’da verilen 15 kupanın 10’unu müzesine götürmeyi başardı. Aslan, son 5 sezonda 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Galatasaray’ın bu dönemdeki en başarılı sezonu ise üç kulvarda da adını zirveye yazdırdığı 2014-2015 oldu.

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