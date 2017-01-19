ANA SAYFA
Galatasaray'a yeni sponsor

GALATASARAY'A YENİ SPONSOR

Sürat Kargo, Galatasaray Futbol Takımı'nın kargo sponsoru oldu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sponsorlukla ilgili Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen imza  törenine, Galatasaray Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık Genel Müdürü Ali  Öğüdücü ile Sürat Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alper Maden katıldı.
 
Törende açıklamalarda bulunan Öğüdücü, "Anlaşma 1,5 yılı kapsıyor.  Opsiyonuyla beraber 2,7 milyon lira değerinde bir anlaşma." dedi.
 
Öğüdücü, elektronik ticaretin Galatasaray Mağazacılık'ta önemli bir  hale geldiğine değinerek, şöyle konuştu:
 
"Başta futbol olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm branşlarda zirveyi  hedefleyen Galatasaray Kulübü, taraftarına da GSStore ile ulaşıyor. Bunu çok  önemsiyorum. Son 2-3 yıl öncesinde ciromuz içinde küçük bir paya sahip olan  dijital ticaret çok önemli bir yere geldi. İki sene öncesinde 3 milyon 600 bin  lira olan e-ticaretimiz, bu sene 12 milyon lira civarına geldi. Hızla büyürken,  toplam cirodaki payı yüzde 10'a yükseldi. E-ticarette en önemli şey lojistik. Bu  konuda çok önemli ortaklara ihtiyacımız var. Sektörünün en önemli oyuncuları  arasında yer alan Sürat Kargo ile Galatasaray markalı ürünlerin, Galatasaray'a gönül verenlere daha hızlı ulaşacağını düşünüyorum."
 
Alpay Maden ise sarı-kırmızılı kulüple yaptıkları iş birliğinin  kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin iki büyük markası  bir araya geliyor. Galatasaray gibi bir değeri taşımak, bizim açımızdan çok  önemli. İmzalanan anlaşmanın iki tarafa da başarı getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

55
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ali Ay: Aziz Yıldırım ile görüştükDursun Özbek'ten TT Arena müjdesiGalatasaray'a bir Hollandalı daha
Ekici'de şok gelişme !''Ben Trabzonspor ile anlaştım''Rasim Ozan Kütahyalı'ya kötü haber !
'Doğruları söylemenin zamanı geldi'Fenerbahçe'nin Sosa'ya teklif ettiği inanılmaz rakamErkan Zengin yıllık 12 milyon TL'yi reddetti
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS