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Galatasaray'a 'terör' şoku !

GALATASARAY'A 'TERÖR' ŞOKU !

Devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran sarı kırmızılılara kadrosuna katmak istediği oyuncudan kötü bir haber geldi.

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İtalyan savunmacı Bocchetti, terör olayları nedeniyle Türkiye'ye gelmek istemediğini söyledi.

Ocak ayında kadrosuna bir stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray’ın 1 numaralı gözdesi olan oyuncudan sarı-kırmızılılara görüşme için önce ‘Evet’ sonra ise şok bir yanıt geldi. Futbolarena’da yer alan habere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek İtalyan stoper Salvatore Bocchetti, transferinin Spartak Moskova’nın yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle gündemden düştüğü ortaya atılsa da, perde arkasındaki gerçeğin bambaşka olduğu gün yüzüne çıktı.

Spartak Moskova, 30 yaşındaki oyuncusunun kontratını uzatmak istese de Bocchetti, Galatasaray ile masaya oturmak istedi. Galatasaray Kulübü de Bocchetti ve menajerini detayları görüşmek adına İstanbul’a davet etti. İtalyan oyuncu ile menajerine Galatasaray Kulübü, 12 Aralık 2016 tarihine randevu da verdi. Uçak biletleri de alındı. İstanbul’da transfer adına son görüşmeler yapılacaktı. Ancak 10 Aralık’ta Dolmabahçe’de yaşanan ve 45 vatandaşımızın şehit olduğu patlama bu transferin seyrini değiştirdi.

Ülkemizi yasa boğan bu patlamayı duyan Salvatore Bocchetti de, 12 Aralık’taki randevuyu iptal etti. Bu olay sonrasında görüşmeye gelemeyeceğini bildirdi. Galatasaray Kulübü de yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalara transfer görüşmelerinin de sürdüğü 1 aylık süre zarfında dönemeyen Bocchetti’nin transferinde ısrarcı olmadı ve bu şekilde vazgeçti.

Türkiye
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