Galatasaray'a sürpriz teklif !

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, menajeri aracılığıyla 2018'de bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması için teklifte bulundu.

Son haftalarda müthiş bir performans sergileyen Wesley Sneijder, 2018 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çaldı. Türkiye'de ailesiyle birlikte çok mutlu olduğunu her seferinde dile getiren Hollandalı yıldızın bu sürpriz teklifi menajeri Guido Albers aracılığıyla yaptığı öğrenildi. Yönetimin Sneijder'le yeni sözleşme yapmaya çok sıcak baktığı fakat kesin kararın sezon sonunda verileceği belirlendi.

BU SEZON ALTIN DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkan ve takımına 2 gol, 11 asistlik müthiş bir katkı sağlayan Sneijder adete altın dönemini yaşıyor. Yönetim, futbolu giderek olgunlaşan ve taraftarların en büyük sevgilisi haline gelen 32 yaşındaki yıldızı kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik heyete almayı da planlıyor. Wesley Sneijder sözleşmesinde yer alan "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunmasına rağmen Çin'den gelen astronomik teklifleri adeta elinin tersiyle itti.

KULÜBÜN EFSANELERİ ARASINDA

Inter'den transferi Avrupa'da çok büyük ses getiren Sneijder, 4 yıl içinde oynadığı futbol ve duruşuyla kulübün efsaneleri arasına girdi.