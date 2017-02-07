ANA SAYFA
Galatasaray'a PFDK şoku !

GALATASARAY'A PFDK ŞOKU !

Galatasaray, taraftarların Başakşehir maçındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray’ı taraftarların Başakşehir maçındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle PFDK’ya sevk etti. Ayrıca Galatasaray yönetici Levent Nazifoğlu da “hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 04.02.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi LEVENT NAZİFOĞLU‘nun aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

41
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ronaldinho'ya Survivor teklifi !Volkan'dan sevinç uyarısıRiekerink'in kaderi 3 maça bağlı
"‘Senin ayarın bozulmuş"Tosic tarihi cezadan kurtuldu !Wesley Sneijder depremi !
Lukas Podolski sezon sonu yolcu !Talisca'dan Benfica'ya: ''2 aylık alacağımı verin''Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS