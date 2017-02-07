GALATASARAY'A PFDK ŞOKU ! Galatasaray, taraftarların Başakşehir maçındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Futbol » Türkiye Futbol Federasyonu 07.02.2017 17:59

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray’ı taraftarların Başakşehir maçındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle PFDK’ya sevk etti. Ayrıca Galatasaray yönetici Levent Nazifoğlu da “hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle; “GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 04.02.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine, GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi LEVENT NAZİFOĞLU‘nun aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” 41