Galatasaray'a 'FETÖSARAY' dediler

Hakan Şükür’ün Galatasaray Kulübü’nden ihraç edilmemesi durumu, medyada büyük yankı buldu. Beyaz TV’de yayın yapan Tahir Sarıkaya isimli sunucunun programında, Galatasaray hakkında ‘FETÖSARAY’ başlığı kullanıldı.

Galatasaray yönetimine ‘mason’ ithamında bulunan Sarıkaya, Hakan Şükür’ün kulüpteh ihraç edilmemesini sert sözlerle eleştirdi. Programda sarf edilen sözler sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Eleştirinin dozajının kaçtığını düşünen taraftarlar sosyal medyadan sitem ettiler.

Söz konusu programda sarf edilen sözlerin satırbaşları şu şekilde:

Ben burada Galatasaray yönetimine mason derim arkadaş. Galatasaray’ın mason yönetimine söylüyorum. O kararı alan Mason yönetimine söylüyorum. Çünkü alınan bu karar mason adetlerine göre verilen bir karardır.

Bazı uyuzlar bana mesaj atıyorlar, şu kadar gol attı, istatistik gönderdiler. Dünyanın en iyi futbolcusu olsa Hakan Şükür ne yazar.

Galatasaray Kulübü masonluğun egemen olduğu bir kulüptür. Net olarak söylüyorum.

Galatasaray Kulübü hakkında Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve davet ediyorum. Hakan Şükür Galatasaray için bir kara lekedir.

Ben Beşiktaşlı’yım fanatik Beşiktaşlıyım. Bu hareketi Beşiktaş yapsaydı daha ağır konuşurdum.



