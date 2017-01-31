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Galatasaray'a Errick McCollum çalımı

GALATASARAY'A ERRİCK MCCOLLUM ÇALIMI

Galatasaray'ı şok edecek bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray Odeabank'ın yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Errick McCollum için flaş bir iddia ortaya atıldı. ABD'li oyun kurucunun Darüşşafaka Doğuş ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Son transfer hakkını oyun kurucudan yana kullanması beklenen Galatasaray Odeabank, eski oyuncusu Errick McCollum'un transferi için girişimlere başlamıştı.
 
Çin Ligi'nde sezonun bitmesiyle birlikte ABD'li oyun kurucuyu kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'ı şok edecek bir iddia ortaya atıldı.
 
Basket Dergisi'nin haberine göre, Darüşşafaka Doğuş, Errick McCollum ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Şubat ayı sonunda Daçka'ya katılması beklenen deneyimli oyuncunun, 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. (Fanatik)

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