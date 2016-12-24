Galatasaray'a ekonomik stoperler

Akhisar’la sözleşmesini fesheden 1.93’lük Douglao’nun bonservisi elinde. Eski Sivassporlu Da Costa’nın da cazip rakama gelebileceği iletildi. 30 yaşındaki ikili için son karar Riekerink’in.

Yönetimin listesinde birçok isim yer alırken, menajerlerden son olarak Manuel Da Costa ve Douglao önerisinin geldiği öğrenildi. Eski Sivassporlu (59 maç/9 gol) Da Costa, Olympiakos'ta forma giyiyor. Bu sezon 19 maçta görev aldı, kart görmedi. Sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için uygun bir rakama sarı-kırmızılı takıma gelebileceği menajerler tarafından iletildi. Brezilyalı Douglao ise iki yıldır top koşturduğu Akhisar Belediyespor ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde karşılıklı feshetti. Bonservisi elinde. 1.93 boyundaki oyuncu, Süper Lig'de toplam 60 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performansa imza attı. Cihat Arslan'ın teknik direktörlüğünde savunmanın değişmez ismiydi.



SÜPER LİG'İ TANIYORLAR

İkisi de 30 yaşında olan ve hem Süper Lig'i tanıyan hem de maliyetleri uygun olan Manuel Da Costa ve Douglao için sarı-kırmızılı yönetim son kararı teknik direktör Jan Olde Riekirenk'ten gelecek rapora göre verecek.



İKİSİ DE KARİYERLİ

2015'te Sivasspor'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Olympiakos'a giden Manuel Da Costa, 16 kez Fas Milli Takımı'nda görev yaptı. Tecrübeli savunmacının; PSV (16 maç/1 gol), West Ham (31 maç/3 gol) kariyeri var... Douglao da geçmişte Nantes (4 maç) ve Braga (32 maç/5 gol) gibi önemli takımlarda forma giydi.



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