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Galatasaray’a coşkulu karşılama

GALATASARAY’A COŞKULU KARŞILAMA

Galatasaray karayoluyla gittiği Karabük'te sarı-kırmızılı taraftarlarca coşkulu bir şekilde karşılandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 19.00'da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Karabük'e geldi.

İstanbul'dan karayolu ile yola çıkan ve 5 saat süren yolculuğun ardından sarı kırmızı takım konaklayacağı Safranbolu'ya geldi. Otel önünde toplanan taraftarlar takımlarını yaktıkları meşalelerle karşıladı. Polis ekiplerinin yoğun güvenliği altında takım otobüsünden inen teknik heyet ve futbolcular, kendilerini güçlükle otele attı.

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda, Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu ve Birhan Vatansever yer aldı.

AMK Gazetesi
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