Galatasaray’a Brezilyalı stoper

Devre arasında mutlaka bir stoper alacak olan, Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'la ilgilenen Galatasaray'a ilginç bir öneri geldi. Ahmet için başkent ekibi başkanıİlhan Cavcav'ın 5 milyon Euro istemesiyle şoka giren yönetime, Gil ismi sunuldu. Çin'in SD Luneng takımında forma giyen ancak burada mutsuz olduğu için ayrılmak isteyen 29 yaşındaki ‘Sambacı'nın menajeri, sarı-kırmızılı yönetime kiralama teklifiyle geldi.

Gil, 2016 başında 8.5 milyon Euro karşılığı 2020'ye kadar SD Luneng'e imza atmıştı. Uzakdoğu ekibinden yıllık 5 milyon Euro kazanan başarılı savunmacı için Galatasaray yönetiminin maliyet hesabı yaptığı öğrenildi. Maaş bütçesinde yaklaşık 3 milyon Euro'luk boşluk bulunan sarı-kırmızılı, Gil'in transferini ince eleyip sık dokuyor. Galatasaray'dan ‘Evet' kararı çıkarsa Brezilyalı, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanacak.