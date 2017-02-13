Galatasaray'a bir sponsor daha

Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen imza töreninde, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan ve TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik hazır bulundu.

Türkiye'nin iki güçlü markasının bir işbirliğine imza attığını kaydeden Özbek, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük spor markası. Enlerin ve ilklerin kulübü. 112 yıllık geçmişi başarılarla dolu. TEMSA gibi de Türkiye'ye mal olmuş ve sektöründe başarısı sınırlarımızı aşmış, iftihar vesilesi büyük bir şirketimiz var. Bu iki büyük markanın beraberliği, daha büyük bir sinerji yaratacaktır. Galatasaray olarak bu işbirliğinin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Çelik de Galatasaray gibi Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden birinin tercihi olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Futbolcu kardeşlerimize ve Galatasaray'a yeni otobüsümüzle başarılar diliyoruz. Futbol takımı için oldukça konforlu bir otobüs teslim ediyoruz. Üç yıllık anlaşma kapsamında basketbol ve voleybol takımları için de sponsorluğumuz olacak." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan ise konuşmasında, "Bu anlaşmanı her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Belki otobüs konusu en çok bizi ilgilendiriyor. Çok fazla yolculuk yapıyoruz. Bizi rahat ettireceğinden kuşkumuz yok." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Dursun Özbek ve Dinçer Çelik, sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Galatasaray Futbol Takımı için özel olarak hazırlanan TEMSA Maraton marka otobüs de yetkililere teslim edildi. Otobüsü inceleyen başkan Özbek, şoför koltuğuna otururken, Dinçer Çelik ve Selçuk İnan ile birlikte burada basın mensuplarına poz verdi.



AA