Galatasaray'a 30 milyon TL'lik şok !

18 futbolcusuna maç başılar ve primler hariç toplamda 32 milyon 300 bin Euro net maaş ödemek zorunda olan Sarı-Kırmızılılar, bu para TL’ye çevrildiğinde büyük zarar etti.

Kadrodaki mevcut oyuncuların çoğuyla güncel kur üzerinden mukavele yapan G.Saray, yaz aylarında 3.3 civarında seyreden Euro’nun şu anda 4 TL olması nedeniyle zora girdi.



Sezona başlarken 18 oyuncusuna toplamda 106 milyon 590 bin TL ödemeyi planlayan Dursun Özbek şimdi toplam 131 milyon 990 bin TL ödemek zorunda kalacak.



Böylece kasadan 25 milyon 400 bin TL civarında fazladan para çıkmış oldu. Maç başı ücretlerle bu rakam 30 milyon TL’yi aşıyor.



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Oyuncularına maç başılarını ve primlerini de Euro üzerinden ödeyen Cimbom’un, buradan da kaybı büyük oldu. Sneijder’a her yıl verilen 1.6 milyon Euro imza parasının yanı sıra Bruma’nın 2 maça daha çıkarsa alacağı 300 bin, De Jong’un 8 maça daha çıkması halinde alacağı 250 bin Euro toplamda 2 milyon 150 bin Euro’nun daha kasadan çıkmasına yol açacak.



Sarı-Kırmızılılar, ekstradan yaklaşık 1.7 milyon TL fazla ödeme yapacak. 18 oyuncuya 3.5 milyon Euro civarında maç başı ödeme yapan yönetim, buradan da yaklaşık 2 milyon 750 bin TL zarar etti. İkinci yarıdaki maç başı ödemeleriyle bu rakam daha da artacak.



ARA TRANSFERDE 8 MİLYON EURO GİTTİ



Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ve sözleşmelerini feshettiği futbolcular için toplam 8 milyon Euro’yu aşkın para ödedi.



PAOK’tan Garry Rodrigues ve G.Birliği’nden Ahmet Çalık’ı alan Cimbom; Hamit, Sigthorsson, Ontivero ve Jem Paul Karacan’ı gönderdi. Ayrıca Umut Gündoğan, Salih Dursun, Emrah Başsan ve Volkan Pala kiralandı.



Bonservisine 3.5 milyon Euro verilen Rodrigues, 4.5 yıl için toplam 6 milyon 750 bin, bonservisine 2.5 milyon Euro verilen Ahmet ise 4 milyon 50 bin Euro sabit ücret alacak.



Bileti kesilen 4 oyuncuya kontrat feshi için 2 milyon Euro ödendi. Kiralık giden Umut ve Salih Dursun’a da toplam 600 bin TL ödeme yapılacak.



Sezon başında Telles, Rodriguez, Dzemaili ve Emre Can’dan 10 milyon Euro gelir sağlayan Aslan, aldığı 8 futbolcu için ise 14 milyon Euro ödemişti.



Habertürk