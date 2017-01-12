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Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi !

GALATASARAY YENİ TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ !

Galatasaray, Ahmet Çalık transferi konusunda Gençlerbirliği ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

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Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Gençlerbirliği’nin milli stoperi Ahmet Çalık transferinde resmi açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Ahmet için Ankara kulübüyle görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi.

Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık’ın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

Ankara temsilcisinin başkanı İlhan Cavcav'ın 5 milyon Euro'dan kapı açtığı Ahmet Çalık için sıkı bir pazarlık sonrası 2.5 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Galatasaray ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan milli stoperin, yıllık garanti 900 bin Euro kazanacağı öğrenildi.

AMK Gazetesi
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