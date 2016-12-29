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Galatasaray yarımadaya açılıyor

GALATASARAY YARIMADAYA AÇILIYOR

Galatasaray, El İttifak takımıyla yapacağı dostluk maçıyla yarımadaya açılıyor.

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Arap dünyasının futbola olan ilgisini paraya çevirmek isteyen Galatasaray, El İttifak takımıyla yapacağı dostluk maçıyla yarımadaya açılacak. Yönetim, Katar’da da sponsorluk görüşmeleri yapacak.

Kulübe gelir kazandırmak için çocuk tribünü kuran, GS Store ürünlerine ağırlık veren, kombine kampanyaları düzenleyen hatta Riva ve Florya projelerine start veren Galatasaray yönetimi, şimdi de Arap dünyasına açılıyor. Avrupa futboluna her yıl milyon Euro’lar harcayan Araplar’dan kendi payına düşeni almak isteyen sarı-kırmızılılar, bunun ilk adımını attı. 9 Ocak 2017’de El İttifak takımıyla Suudi Arabistan’da yapılacak hazırlık maçının da bu kapsamda olduğu öğrenildi.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK MUTLU

Galatasaray’ın bu maç için tüm harcamalarını üstlenecek Suudiler, kulübe henüz açıklanmayan ancak emsallerinin altında olmayan bir miktar para da ödeyecek. Yönetim, bu ülkede ve komşuları Bahreyn ile Katar’da gelir getirici çalışmalar gerçekleştirecek. Forma ve kulüp ürünleri de Arap pazarına sunulacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu amaçlarını, “Orada birkaç görüşmemiz olacak. Yeni sponsorlar da gelebilir. Ortadoğu ve Arap pazarına açılmalıyız. Para orada” diyerek açıklamıştı.

AMK Gazetesi
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