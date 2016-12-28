Galatasaray Yalçın Ayhan'ın peşinde

Galatasaray, Serdar Aziz'in sakatlığı ve Aurelien Chedjou'nun Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle ara transfer döneminde ilk hedefini stoper olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, ilk etapta bu mevkiye tecrübeli bir isim takviye etmek için kolları sıvadı ve teknik kadronun talebi doğrultusunda masaya gelen ilk isim Yalçın Ayhan oldu.



GALATASARAY'DA 2. DÖNEMİNİ GEÇİREBİLİR



Galatasaray, ilk yarıyı lider tamamlayan Başakşehir'de performansı ile milli takıma kadar yükselen 34 yaşındaki stoper için, önümüzdeki günlerde Başakşehir ile temasa geçmeyi planlıyor. 2005-2006 sezonunda Galatasaray forması giyen Yalçın Ayhan, transfer gerçekleşirse sarı-kırmızılılarda 2. dönemini yaşayacak.



BEŞİKTAŞ'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ



Kasımpaşa'da oynadığı 2014'te Beşiktaş ile anlaşan ve kampa bile katılan Yalçın Ayhan, siyah-beyazlıların transferden vazgeçmesi sonrasında bu transferi gerçekleştiremedi. Sonrasında Başakşehir ile anlaşan Yalçın, Türk futbolunun en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi.



TT ARENA'DA GALATASARAY'A GOL ATTI



Başakşehir'de 3. sezonunu geçiren tecrübeli stoper, geçen sezon 34 maçın tamamında oynadıktan sonra, bu sezon da takımın değişmezlerinden oldu ve 17 maçta 1246 dakika sahada kaldı. Galatasaray'ı Arena'da 2-1 mağlup ettikleri mücadelede bir gol atan Yalçın'ın bir de asisti bulunuyor.



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