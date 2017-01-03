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Galatasaray Vrsajevic'e talip oldu

GALATASARAY VRSAJEVİC'E TALİP OLDU

Sağ bek arayan Galatasaray yönetimi sürpriz bir şekilde Başkent ekibinin Boşnak oyuncusuna resmen talip oldu.

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Linnes, Cavanda ve Sabri'nin kötü performansı sonrasında yeniden sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray'da yönetimin gündemine sürpriz bir isim girdi...
 
Barcelona formasını giyen Aleix Vidal'le ilgilenen Sarı-Kırmızılılar'ın Osmanlısporlu Avdija Vrsajevic'e de talip olduğu ortaya çıktı.
 
Yöneticilerin Ahmet Çalık için gittikleri Başkent'te Osmanlıspor ile de görüşme yaptığı öğrenildi. 
 
Galatasaray'ın bir miktar para ve oyuncu teklifinde bulunduğu belirlendi.

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