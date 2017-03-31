ANA SAYFA
Galatasaray ve Fenerbahçe'den taziye mesajı

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN TAZİYE MESAJI

Halit Akçatepe'nin ölümünün ardından Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri başsağlığı mesajı yayınladı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz sanatçılarından, Hababam Sınıfı’nın “Güdük Necmi”si, bir çok değerli eserde rol almış, milyonların sevgilisi büyük usta Halit Akçatepe’nin vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.
 
Usta oyuncu merhum Halit Akçatepe’ye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz."
 
Galatasaray Kulübü'nden başsağlığı mesajı:
 
"Türk sinemasının değerli ismi Halit Akçatepe’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
 
Oynadığı filmlerle Türk halkının gönlünde sarsılmaz bir yer edinen Akçatepe, aynı zamanda Türk sinemasının gelişimine büyük katkı veren isimlerden oldu. Oyunculuğu ile yüzümüzde hiçbir zaman silinmeyecek bir tebessüm bırakan Halit Akçatepe eserleriyle daima anılacaktır.
 
Bu duygu ve düşüncelerle Merhum Halit Akçatepe’ye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
 
Arda Turan'dan Halit Akçatepe paylaşımı
 
Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan da Halit Akçatepe'nin ölümünün ardından Twitter adresinden paylaşımda bulundu. Arda, Hababam Sınıfı filminden Halit Akçatepe, Tarık Akan ve Kemal Sunal'ın yer aldığı bir sahneyi paylaşarak, 'Halit Akçatepe'yi kaybetmişiz, büyük ustalar artık beraber... Nur içinde yatsınlar, sizi unutmayacağız...' notunu düştü.
152
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray'da çifte sürpriz !İşte futbolcuların ek işleriGalatasaray ve Fenerbahçe'den taziye mesajı
TFF o listeyi açıkladı"Hakan Şükür ve Arif Erdem vatandaşlıktan da atılmalıdır"Aziz Yıldırım’dan Yıldırım Demirören’e mektup
Ronaldo çapkınlık turunda !"Dursun Özbek seçime gitmeli"Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup alarmı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS