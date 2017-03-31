Galatasaray ve Fenerbahçe'den taziye mesajı

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz sanatçılarından, Hababam Sınıfı’nın “Güdük Necmi”si, bir çok değerli eserde rol almış, milyonların sevgilisi büyük usta Halit Akçatepe’nin vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Usta oyuncu merhum Halit Akçatepe’ye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray Kulübü'nden başsağlığı mesajı: