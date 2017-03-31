Galatasaray ve Fenerbahçe'den taziye mesajı

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz sanatçılarından, Hababam Sınıfı’nın “Güdük Necmi”si, bir çok değerli eserde rol almış, milyonların sevgilisi büyük usta Halit Akçatepe’nin vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.
Usta oyuncu merhum Halit Akçatepe’ye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz."
Galatasaray Kulübü'nden başsağlığı mesajı:
"Türk sinemasının değerli ismi Halit Akçatepe’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Oynadığı filmlerle Türk halkının gönlünde sarsılmaz bir yer edinen Akçatepe, aynı zamanda Türk sinemasının gelişimine büyük katkı veren isimlerden oldu. Oyunculuğu ile yüzümüzde hiçbir zaman silinmeyecek bir tebessüm bırakan Halit Akçatepe eserleriyle daima anılacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle Merhum Halit Akçatepe’ye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
Arda Turan'dan Halit Akçatepe paylaşımı
Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan da Halit Akçatepe'nin ölümünün ardından Twitter adresinden paylaşımda bulundu. Arda, Hababam Sınıfı filminden Halit Akçatepe, Tarık Akan ve Kemal Sunal'ın yer aldığı bir sahneyi paylaşarak, 'Halit Akçatepe'yi kaybetmişiz, büyük ustalar artık beraber... Nur içinde yatsınlar, sizi unutmayacağız...' notunu düştü.