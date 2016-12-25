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GALATASARAY VE DAÇKA'YA KÖTÜ HABER

Euroleague CEO'su, Galatasaray Odeabank ve Darüşşafaka Doğuş'un seneye Euroleague'de olmayacağını açıkladı

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Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, Rusya'da konuştu ve gelecek sezon wild card uygulaması yapılmayacağını söyledi.

CSKA Moskova-Fenerbahçe maçını izleyen Bertomeu, R-Sport'a yaptığı açıklamada, 'Gelecek sezon 11 A lisanslı takım ile birlikte Eurocup, VTB Ligi, Adriatik Ligi, Almanya Ligi ve İspanya Ligi şampiyonları yer alacak. Wildcard olmayacak' ifadelerini kullandı.

Bertomeu bunun üzerine sorulan, 'David Blatt'i takımın başına geçiren Darüşşafaka Doğuş Euroleague'de olmayacak mı' sorusu üzerine, 'Mümkün değil. Yeni format geçen yıl kabul edildi. Sistem her takım tarafından biliniyor' diye konuştu.

Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon Eurocup'ı kazanan Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'e direkt katılma hakkını elde etmişti. Darüşşafaka Doğuş da wildcard ile organizasyona dahil edilmişti.

Bertomeu'nın bu açıklaması doğrultusunda Eurocup'ta takımı olmayan Türkiye'yi gelecek sezon THY Euroleague'de sadece Anadolu Efes ve Fenerbahçe temsil edecek. 

Kaynak: Basketfaul.com

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