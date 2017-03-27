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Galatasaray üyelerinden yayın yasağı isteği

GALATASARAY ÜYELERİNDEN YAYIN YASAĞI İSTEĞİ

Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmemeleri için el kaldıran üyeler, görüntülerin yayınlanmasından rahatsız oldu.

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Galatasaray'da Cumartesi günü yapılan Mali Genel Kurul'da FETÖ bağlantılı Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten ihraç edilmemesi yönünde el kaldıran üyelerden Başkan Dursun Özbek ve yönetime büyük baskı geldiği öğrenildi.
 
YAYIN YASAĞI GETİRİLSİN
 
Bu üyelerin deşifre olduklarını öne sürüp, "Başkan ve yönetim hakkımızı arasın. Bizler televizyonlarda hedef gösteriliyoruz. Yayın yasağı getirilsin" talebinde bulundukları belirtildi.
 
Sayıları 200 ila 250 arasındaki üyelerin bu girişi karşısında Başkan Özbek ve ekibinin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
 
Öte yandan Sarı-Kırmızılı yönetimin ihraçlarla ilgili bugün yaptığı toplantı devam ediyor...
Milliyet
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