Galatasaray UEFA'lık oluyor !

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Galatasaray'ı TFF'nin ardından UEFA'ya şikayet edeceklerini duyurdu.

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.



İşte öne çıkan o açıklamalar:



Şikayet edeceğiz!



Sabah talimat verdim hem TFF hem UEFA'ya şikayet için yasal haklarımızı kullanacağız. Yalnız Tudor' a değil, Galatasaray Başkanı ve yöneticilerine de kırgınım. Beraber çalıştığımız hocayı içeriden ayartarak oraya götürmek yakışmadı. Bunlar tarihe kara leke olarak düşecek ve yıllarca konuşulacak bir olay olacaktır.



"Biz Galatasaray camiasına saygılıyız ama..."



2 gün önceden bitirdiklerini duyduk onların. Gizlediler, yalan söylediler hiç hoş olmayan şeyleri yaşadık. Çıkıp yüreklice 'biz görüştük, imzayı attık ve anlaştık' denebilirdi her iki kesimden de. Hem Tudor hem de Galatasaray açısından maalesef yanlış şeyleri yaşadık. Biz Galatasaray camiasına saygılıyız ama bugün olan başkan ve yönetime hiçbir şekilde saygımız olmaz. Onların bu yaptığı hareket, Karabükspor'a yapılan çok büyük bir haksızlıktır. Bizim onlarla artık bir işimiz olamaz.



"Tudor'u kimse tanımıyordu"



Dünyanın sonu değil, Tudor'u buraya getirdiğimizde kimse tanımıyordu ve bilmiyordu. Karabükspor iyi oynuyorsa biz de iyi transferler yaptık her şey ona bağlanmasın. Şu andan itibaren biz de hoca çalışmasına başladık. İnşallah kısa sürede netleştiririz.



"Tudor'un bizden aldığı ücret..."



Bizde yardımcı hocalar dahil 600 bin euro alıyordu. Orada rakam artmış ama bizi ilgilendiren bir konu değil. Yeni hoca çalışmalarına başladık. Biz olayın bir anda ortasında bulunduk ve hocasız kaldık. Ama şu andan itibaren çalışmaya başladık.



"Vedalaşarak ayrılmadık"



Eğer geldiği kulüp, personeli, futbolcular ve Karabük'ten ayrılırken kaçar gibi giden biri, hak hukuk açısından konuları da doğru bulmuyorum. Vedalaşarak ayrılmadık. Kaçarcasına giden bir Tudor var.



"Antalya maçında sahada..."



Futbolcularımız her şeyi gördü dolayısıyla onların da hocaya karşı kalbi kırık. Takımın başında Antalya maçında bir yardımcı hoca olacak ve aslanlar gibi 3 puanı alacaklar.