Galatasaray turu zora soktu

Euroleague’in 21. haftasında temsilcimiz Galatasaray Odeabank, sahasında Yunan devi Panathinaikos’u ağırladı. Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 84-79’luk skorla kaybederek son 9 haftaya girilen ligde play-off umudunu zora soktu.

Karşılaşmaya dış atışlarda etkili başlayan Galatasaray Odeabank, hızlı hücumlardan da bulduğu sayılarla ilk 4 dakika sonunda skoru 12-3 yaptı. Bourousis ve Gabriel ile pota altından etkili olan Panathinaikos, skoru 14-9'a getirdi. Micov ile 3 sayı çizgisinden, Pleiss ile de boyalı alandan basketler bulan sarı-kırmızılılar, farkı 11'e çıkararak skoru 20-9 yaptı. Pleiss ile hücumda ve savunmada etkili oyununu sürdüren Galatasaray Odeabank, periyodu 24-18 önde tamamladı.

İkinci periyoda Daye ve Schilb'in sayılarıyla başlayan sarı-kırmızılılar, farkı çift hanelere çıkararak skoru 28-18 yaptı. Singleton, Gabriel ve Pappas ile basketler bulan Yunan ekibi, 13-0'lık seri yaptı ve 34-31 öne geçti. Galatasaray Odeabank; Sinan ve Micov ile oyunda dengeyi sağlasa da Panathinaikos, Rivers ve Singleton'ın sayılarıyla devreye 43-40 önde girdi.

Feldeine ve Calathes'in sayılarıyla üçüncü periyota başlayan Yunan ekibi, 12-0'lık seri yakalayarak farkı çift hanelere çıkardı ve skoru 57-44'e getirdi. Panathinaikos'un serisini sonlandıran Galatasaray, Schilb'in 3'lükleri ile tekrar maça ortak oldu ve 62-56 yaptı. Sarı-kırmızılılar; Diebler ile üst üste üçlükler bulsa da Yunan ekibi periyodu 68-64 önde kapadı.

Son periyoda James ve Singleton'ın basketleri ile başlayan Panathinaikos, skoru 75-66'ya getirdi. Sinan ve Tyus ile 6-0'lık seri yakalayan Galatasaray, farkı 5 sayıya indirdi ve skoru 77-72 yaptı. Sarı-kırmızılılar, Tyus ve Göksenin ile farkı kapatmaya çalışsa da Yunan ekibi parkeden 84-79 galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, bu sezonki 15. mağlubiyetini yaşarken, Yunan ekibi ise 12. galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Panathinaikos'ta 18 sayı ile oynayan James olurken, Galatasaray'ı 15 sayı ile oynayan Pleiss sırtladı.

GALATASARAY 79-84 PANATHINAIKOS



1. PERİYOT

Galatasaray Odeabank-Panathinaikos: 24-18



2. PERİYOT

Galatasaray Odeabank-Panathinaikos: 40-43



3. PERİYOT

Galatasaray Odeabank-Panathinaikos: 64-68



4. PERİYOT

Galatasaray Odeabank-Panathinaikos: 79-84

