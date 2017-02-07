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Galatasaray transferleri açıkladı !

GALATASARAY TRANSFERLERİ AÇIKLADI !

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Sofia da Silva ve Ashley Paris'i kadrosuna kattı.

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Sarı-kırmızılı takım, pivot oyuncuları Sofia da Silva ile Ashley Paris'i sezon sonuna kadar transfer etti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, pota altına iki takviye birden yaptı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı takım, Portekizli pivot Sofia da Silva ile ABD'li Ashley Paris'i sezon sonuna kadar transfer etti.

Sarı-kırmızılı takımın İspanya'nın Girona ekibinden kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki ve 1,88 metre boyundaki Sofia da Silva, Portekiz Milli Takım formasını da giyiyor.

Galatasaray'ın bir diğer transferi 1987 doğumlu ve 1,91 metre boyundaki Ashley Paris ise Türkiye'de Ceyhan Belediyespor, Edremit Belediyesi Gürespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor'da görev almıştı.

AA

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