Galatasaray transfer yapacak mı ?

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Levent Nazifoğlu, Ahmet Çalık'ın transferiyle ilgili olarak, "Ahmet Çalık için KAP açıklamasını yapacağız, 1-2 saat sonra." ifadelerini kullandı.

Podolski, Çin'e transfer olacak mı?

"Podolski bizim futbolcumuz. antrenmanlara çıkıyor. Bizim dışımızda gelişen olaylar var. Futbolcumuzla ilgileniyorlar. Biz bir zamana kadar bu ilgilenmeye cevap verebileceğimizi söyledik. Olmazsa bu defteri kapatacağız. "

Başka transfer olacak mı?

"Chedjou ile bir toplantı yaptık. Konuştuk. Kendisine ilettik bizim kararlarımızı.

Oyuncu alacağız ama yerini söylemeyelim. Podolski giderse muhakkak transfer yapacağız. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız".