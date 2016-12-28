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Galatasaray taraftarına Sneijder müjdesi !

GALATASARAY TARAFTARINA SNEİJDER MÜJDESİ !

Galatasaray taraftarının takımdan ayrılmasını kesinlikle istemediği Sneijder'de flaş gelişme...

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Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, büyük transfer yatırımlarıyla dikkat çeken Çin'de 5 takıma önerildi. Başarılı futbolcunun menajeri Guido Albers, Alman bağlantısı Markus Claus vasıtasıyla Çin'de etkin çalışan ASM London şirketiyle anlaştı.  

Bu şirket aracılığıyla yapılan görüşmelerden şu ana kadar olumlu sonuç çıkmadı. Şirketin 5 Çin kulübüyle görüştüğü, ancak Çinlilerin Sneijder'in eski form düzeyinde olmadığını öne sürerek transfere sıcak bakmadıklarını belirttikleri öğrenildi.

Ajansspor

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