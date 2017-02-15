Galatasaray Suudi Arabistan'a boşuna mı gitti ?

Sponsorluk anlaşmaları yapmak için Antalya’daki devre arası kampını kısa kesen ve Suudi Arabistan'a giden Galatasaray'da hala sponsorluk anlaşması yapılamaması sabırları taşırdı.

Galatasaray, Antalya’daki devre arası kampını kısa kesmiş ve teknik heyet ile futbolcular istememesine rağmen hazırlık maçı için Suudi Arabistan’ın yolunu tutmuştu.

Yöneticiler tepkili

Kulübe kaynak sağlayacak bir takım sponsorluk anlaşmaları için yönetici Ural Aküzüm’ün bu programı ayarladığı belirtilirken, seyahatin üzerinden haftalar geçmesine rağmen Galatasaray yönetimi, Suudi Arabistan’dan hiçbir şirket ile anlaşma sağlamadı. Sarı- Kırmızılı pek çok yöneticinin bu nedenle Aküzüm’e tepkili oldukları öğrenildi.

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