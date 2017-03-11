Galatasaray son dakikada güldü !

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın 1. dakikasında Serdar Gürler'in yerden pası ile sağ çaprazda topla buluşan Abdul Khalili, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti, top kaleci Fernando Muslera'nın solundan ağlarla buluştu. Gençlerbirliği bu golle 1-0 öne geçti.

GENÇLERİN SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

5. dakikada defanstan Chedjou'nun atttığı uzun topa Rodrigues hareketlendi, topu kontrol edip ceza yayında bulunan Podolski'ye çıkarmak istedi. Ahmet Oğuz ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale etti. Hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Selçuk İnan geçti. Selçuk İnan'ın çektiği şut kaleci Johannes Hopf'un üzerinden ağlarla buluştu ve Galatasaray skoru 1-1'e getirdi.

Galatasaray skoru eşitledikten sonrada baskısını sürdürdü. İlk yarıda %76'ya %24 topa sahip olma oranıyla oynayan sarı-kırmızılılar oyunu kontrol ederek rakibini oynatmamaya çalıştı.

PODOLSKI'DEN MÜTHİŞ GOL

45. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Lukas Podolski'nin çektiği sert şut kaleci Johannes Hopf'un solundan ağlarla buluştu ve Galatasaray ilk yarının sonlarında 2-1 öne geçti.

Cimbom 1-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-1 getirerek soyunma odasına avantajlı girdi.

İkinci yarı ilk devreye göre daha dengeli başladı. Gençlerbirliği topa biraz daha fazla hakim olmaya çalışıp, rakip kalede gol aradı.

BİR PENALTI DAHA

66. dakikada sağ kanattan yapılan ortayı uzaklaştırmak isteyen Aurelien Chedjou, hava topu mücadelesinde topa eliyle müdahale etti ve hakem Fırat Aydınus, Gençlerbirliği lehine penaltı kararı verdi. Topun başına Serdar Gürler geçti. Serdar, kalenin soluna doğru şutunu çekti ancak kaleci Fernando Muslera, bu penaltı vuruşunu kornere çelmeyi başardı.

MAÇTA 3. PENALTI

Penaltının kurtarılmasından bir dakika sonra sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Aydın Karabulut kullandı. Aydın Karabulut'un ortasını uzaklaştırmak isteyen Tolga Ciğerci topa eliyle müdahale etti ve Gençlerbirliği takımı bir kez daha penaltı kazandı.9. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına bu kez Selçuk Şahin geçti. Selçuk Şahin'in çektiği şut kaleci Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluştu ve konuk ekip skoru 2-2'ye getirdi.

SELÇUK İNAN MAÇI KOPARDI

90. dakikada Wesley Sneijder ile duvar pasına giren Garry Rodrigues, ceza sahasının hemen dışında Uğur Çiftçi'nin arkadan müdahelesi ile yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi.

Ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçti. Selçuk İnan'ın çektiği şut yan direğe de çarpıp Gençlerbirliği ağları ile buluştu. Galatasaray bu golle 3-2 öne geçti ve mücadeleyi son dakikalarda bulduğu golle kazanmayı bildi.

HEDJOU SAHADA...

Chedjou iğne ile sahada. Perşembe günü yapılan antrenmanda sakatlanan ve topuk dikeni olan Chedjou karşılaşmada fedakarlık yaparak görev aldı. Kamerunlu futbolcu iğne ile sahaya çıktı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI!

Galatasaray taraftarı, sarı kırmızılı takımı yalnız bıraktı. Türk Telekom Arena Stadındaki maç için yalnızca 6 bin 500 bilet satılırken tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı.

SEMİH'E VİZE YOK!

Perşembe günü antrenmanda sakatlanan ve adalesinde zorlanma tespit edilen Semih Kaya, Gençlerbirliği maçında oynamak istedi.

Tudor ile görüşen Semih Kaya, iğne ile sahaya çıkabileceğini belirtip " Daha önce de defalarca kez ağrılarıma karşın sahaya çıktım. Fedakarlık yapmaya hazırım. İğne ile sahaya çıkabilirim" dedi.

Ancak Hırvat teknik adam adalesinde zorlanma yaşayan futbolcusuna " Seni riske atamam. Aksi bir durumda sakatlığının uzaması yada sezonu kapatman bizi daha da zor duruma sokar. Bu maçta sana görev vermeyeceğim" dedi

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