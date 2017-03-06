Galatasaray son dakikada güldü !

Ligde oynadığı son 3 maçta sahadan galibiyetle ayrılamayan Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 2-0 öne geçmesine ecel terleri döktüğü maçta 3 puanı 90+6'da Eren Derdiyok'un golüyle buldu.

PERDEYİ BRUMA AÇTI!

Galatasaray 24. dakikada Bruma ile 1-0 öne geçti. Deplasman golcüsü, Josue ile girdiği ver-kaç sonrasında ceza sahası içerisinde şutunu çekerek topu filelere gönderdi.

EREN DERDİYOK'TAN MUHTEŞEM GOL

Dakikalar 36’yı gösterdiğinde Eren Derdiyok’tan harika bir gol geldi! Josue’nin pasıyla topu alan Eren, ceza yayının gerisinden çok sert vurdu. Fornezzi’nin müdahale edemediği top ağlarla buluştu: 0-2.

CHEDJOU’DAN BÜYÜK HATA

Galatasaray ayağa paslar yaparken Chedjou’dan topu kapan Antalyasporlu Mbilla bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla farkı bire indiren golü kaydetti: 1-2

DENİZ KADAH MAÇA DENGEYİ GETİRDİ

Karşılaşmanın 53. dakikasında hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Danilo Campos hızla ceza alanına girdi ve son çizgi yakınlarından yerden pasını kale ağzına gönderdi. Bu pasa hareketlenen Deniz Kadah altıpas içinde sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı ve skoru 2-2'ye getirdi.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

84. dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Bruma Zeki Yıldırım'a yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

EREN MAÇI BİTİRDİ

Dakikalar 90+6”yı gösterdiğinde Galatasaraylıları sevindiren gol geldi! Selçuk’un kullandığı serbest vuruşta Eren Derdiyok ön direkte kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 3-2.

HAKEM DEĞİŞİKLİĞİ...

Antalyaspor - Galatasaray maçının dördüncü hakemi Serkan Çınar antrenmanda sakatlanınca yerine TFF tarafından dördüncü hakem olarak Hakan Ceylan atandı.

Maçta stat içi ve dışında güvenliği sağlamak için bin 500 polis görevlendirildi. Futbolseverler maç öncesinde yoğun trafik nedeniyle stada güçlükle ulaştı.

STATTA EVLİLİK TEKLİFİ

Karşılaşma öncesi Osman Emir adlı bir taraftar, kız arkadaşı Rabia Arslan'a evlilik teklif etti. Teklif öncesinde skorborda iki gencin daha önce çekilmiş fotoğrafları slayt eşliğinde yansıtıldı.

STAT DOLMADI

Antalyaspor Kulübü tarafından yaklaşık bir haftadır yapılan çağrılara rağmen müsabakada stat dolmadı.

Ev sahibi ekibin taraftarları kale arkasındaki tribünlerde yerlerini alırken, batı ve doğu tribünlerinde büyük boşluklar göze çarptı. Misafir takım tribününde ise yer yer boşluklar oluştu.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

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