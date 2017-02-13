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Galatasaray Sneijder'siz kazanamıyor

GALATASARAY SNEİJDER'SİZ KAZANAMIYOR

Galatasaray'ın yüzü, Wesley Sneijder'in yokluğunda bir türlü gülmüyor.

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Galatasaray, Wesley Sneijder'dan yoksun çıktığı bir maçta da kayıp yaşadı. Sakatlığı nedeniyle Kayserispor'a karşı görev yapamayan ve önümüzdeki haftaya bile yetişmeme ihtimali bulunan Hollandalı yıldızın oynamadığı maçlarda sarı-kırmızılıların kazanma yüzdesi 40'ta kaldı. Galatasaray'a geldiğinden bu yana forma giymediği 32 maçta sarı-kırmızılı takım, sadece 13 galibiyet alabildi. Sneijder'ın oynamadığı tam 19 karşılaşmada ise puan kaybı yaşandı.

Yıldız oyuncunun sahaya çıktığı 107 maçta ise sarı-kırmızılılar, 66 kez kazanma başarısı gösterdi. Sneijder'lı Galatasaray'ın kazanma oranı da yüzde 62 oldu. Aradaki farkın büyüklüğü Hollandalı oyuncunun takıma olan katkısının en güzel örneği… 

NEREDESİN KAPTAN!

Galatasaray’da Wesley Sneijder'ın yanı sıra kaptan Selçuk İnan'ın da yokluğu arandı. Orta alanda top yapmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, organize atak geliştiremedi. Galatasaray, Sneijder-Selçuk ikilisinin oynamadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi. Bu ikilinin forma giymediği 6 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3 beraberlik alırken, 3 kez de sahadan yenik ayrıldı.

AMK Gazetesi
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