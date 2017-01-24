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Galatasaray Riekerink kararını verdi

GALATASARAY RİEKERİNK KARARINI VERDİ

Galatasaray ligde zafere ulaşsa bile takımın başına, gelecek sezon başka bir teknik adam getirecek.

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Galatasaray’da Kardemir Karabükspor yenilgisi camianın dengesini bozdu. Alınan yenilgiden çok, mağlubiyetin nedenleri yüzünden Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'e olan güvenini büyük ölçüde kaybeden sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonunda kesin olarak Hollandalı çalıştırıcı ile yollarını ayırma kararı verdi. Galatasaray'ı şampiyon bile yapsa Riekerink ya yeniden altyapıya gönderilecek ya da kulüple ilişiği kesilecek. 

SEZON SONUNA KADAR

Kardemir Karabükspor karşısındaki kadro tercihi, taktik anlayışı ve oyuna müdahale etmekte geç kalması, yönetimin yetersiz bulduğu hocanın biletini kesmesini kolaylaştırdı. Sahanın en kötüsü Josue'yi iyi bulduğunu söyleyerek de tepki çeken Riekerink, mayısa kadar işler çok daha kötüye gitmediği sürece takımın başında kalacak. Lig devam ederken riske girmek istemeyen Özbek ve ekibi, sezon bitiminde ise yeni bir teknik direktörle anlaşacak.

AMK Gazetesi
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