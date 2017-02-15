Galatasaray, Riekerink ile yollarını resmen ayırdı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörümüz Sayın Jan Olde Riekerink'in sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.
Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörünün, Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor olması bekleniyor.
GALATASARAY'DAN RİEKERİNK'E TEŞEKKÜR
Galatasaray Kulübü, sözleşmesini feshettiği Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink için teşekkür mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen olağan yönetim kurulu toplantısındaki değerlendirme sonrasında Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması kararı alındığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray'ın başında ilk resmi maçına 2 Nisan 2016'da Eskişehir deplasmanında çıkan Riekerink, 2015-2016 sezonundaki 9 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Riekerink, Fenerbahçe galibiyetiyle Türkiye Kupası'nı, Beşiktaş'ı yenerek de Süper Kupa'yı kazanan takımın başında yer aldı. 2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk 20 haftasında takımımızı çalıştıran Jan Olde Riekerink'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
İşte Riekerink'in G.Saray karnesi ! 336 günde...
Ryan Babel öyle bir Tweet attı ki ! Şampiyonlar Ligi...
Federasyondan flaş karar ! Beşiktaş hükmen galip !
Arada uçurum oluştu ! Fenerbahçe'ye büyük şok...
Galatasaray'da flaş değişiklik ! Tüm programlar...
G.Saray'la anlaşan Igor Tudor'a sert tepki ! "Kaç para aldın !"
TFF'den 9 Süper Lig kulübüne büyük şok ! Açıklandı...
Igor Tudor 2003 yılındaki Juventus - G.Saray maçı sonrası...
Beşiktaş'a Luiz Rhodolfo piyangosu ! Sürpriz teklif...
Galatasaray'dan hata mesajı ! Teknik direktör ve...
Son şampiyon, tarihin en keskin düşüşünü yaşıyor !
Dick Advocaat'tan flaş karar ! Skrtel'in yerinde...
GALATASARAY, RİEKERİNK İLE YOLLARINI RESMEN AYIRDI
Galatasaray, Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in sözleşmesini feshettiğini borsaya bildirdi.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörümüz Sayın Jan Olde Riekerink'in sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS