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Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

GALATASARAY PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile yapılan maçtaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray PFDK'ya sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile yapılan maçtaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

CHEDJOU DA SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, Tuzlaspor maçında çirkin ve kötü tezahürat ile 4 futbolcusunun sarı, 2 oyuncusunun da kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

 Tuzlaspor maçında direkt kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Aurelien Chedjou'nun ise kural dışı hareketten dolayı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

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