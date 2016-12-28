Galatasaray Pato için teklif yaptı

Sezon başında Corinthians'tan Villarreal'e transfer olan 27 yaşındaki Pato için İspanyol kulübüne teklif yapıldığı ve cevap beklendiği belirtildi.



Villarreal'de 19 maçta 6 gol atan Brezilyalı santrfor için Antalyaspor da devrede.



Fotomaç

