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Galatasaray Pato için teklif yaptı

GALATASARAY PATO İÇİN TEKLİF YAPTI

Golcü arayan Galatasaray, Villarreal'in süper yıldızı Alexandre Pato'nun peşine düştü.

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Sezon başında Corinthians'tan Villarreal'e transfer olan 27 yaşındaki Pato için İspanyol kulübüne teklif yapıldığı ve cevap beklendiği belirtildi.
 
Villarreal'de 19 maçta 6 gol atan Brezilyalı santrfor için Antalyaspor da devrede.

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