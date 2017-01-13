ANA SAYFA
Galatasaray, Ömer Ali Şahiner'in peşinde

GALATASARAY, ÖMER ALİ ŞAHİNER'İN PEŞİNDE

Transfer hamlesini sürdüren Galatasaray, Atiker Konyaspor'un yıldız oyuncusu Ömer Ali Şahiner'i gündemine aldı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sağ kanat için alternatif bir isim arayan sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündeminde yer alan oyuncu için Atiker Konyaspor ile temasa geçtiği ifade edildi. Çabukluğu ile bilinen 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

162
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray, Ömer Ali Şahiner'in peşindeBeşiktaş'tan flaş karar !Salih ve Stoch'a Trabzonspor'dan ret
Mehmet Ekici yolda ikinci bomba geliyor !''Benden bir şey beklemeyin''Drogba Corinthians yolunda !
Digitürk tüm maçları ücretsiz yaptıMilli sporcuya doping şoku !Riekerink’in altı puan planı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS