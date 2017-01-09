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Galatasaray Nicolas Lombaerts için görüşmelere başladı

GALATASARAY NİCOLAS LOMBAERTS İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Nicolas Lombaerts için görüşmelere başladı.

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Serdar Aziz'in sakatlığı ile sarsılan ve Aurelien Chedjou'yu kadro dışı bırakan Galatasaray'da rota Vitor Hugo'dan Nicolas Lombaerts'a kaydı. Yaklaşık bir haftadır Brezilyalı futbolcuyla ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, Palmeiras'ın 8 milyon euro'da diretmesi üzerine alternatifler arayışları başladı. İlk sıraya da Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Zenit Petersburg'da forma giyen 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu Nicolas Lombaerts oturdu. Rus ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Lombaerts için ilk görüşme bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Mircea Lucescu ile yapıldı. Rumen teknik adam, bu futbolcuyu yeni sezonda kullanmayacağını söyleyerek Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Galatasaray şimdi ise tecrübeli futbolcuyla anlaşma yolunu arıyor. 1.88 boyundaki solak stoper, 2007 yılından bu yana Zenit formasını giyiyor. Stoper arayışlarını sürdüren G.Saray yarım sezon sözleşmesi kalan Aurelien Chedjou'yu bedava gönderiyor.

MARSİLYA İLE ANLAŞTI

Yılda 2.2 milyon euro kazanan Kamerunlu oyuncuya ilk yarıda hak ettiği 1.1 milyon euro'nun 550 bin euro'su ödenecek. Geri kalan 1 milyon 650 bin euro'su ise bonservisine sayıldı. Miami'deki tatilini noktalayan Aurelien Chedjou'nun Fransa'ya geçerek, Marsilya ile el sıkışması bekleniyor.

Nicolas Lombaerts kimdir?

31 yaşındaki Belçikalı stoper 10 yıldır Zenit'te forma giyiyor ve 2018 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Kariyeri boyunca 378 maça çıkan oyuncu 12 gol, 8 asist yaptı. 39 kez de Belçika Milli Takımı'nda oynayan Lombaerts, 3 gol attı.

 

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