Galatasaray kupaya veda etti !

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'ı Mustafa Pektemek'in golleriyle 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir çeyrek finale yükseldi.

PODOLSKİ DİREĞE TAKILDI

Maçın daha birinci dakikası dolmadan pozisyon buldu sarı-kırmızılılar. Lukas Podolski’nin 30 metreden çıkardığı füze üst direkte patladı. Önde basan Başakşehir, Galatasaray’a oyun kurma konusunda sıkıntılar yaşattı.

Wesley Sneijder’in 5. dakikadaki sakatlığı ise Galatasaray için yıkım oldu.

TARTIŞMALI GOL

Başakşehir takımının 2 golü de Mustafa Pektemek’ten geldi. Ofsayt itirazlarına rağmen topu alan Edin Visca, Mustafa Pektemek’e güzel bir orta çıkardı. Pektemek’in kafa vuruşunda defans ve Cenk Gönen’in hamleleri yetersiz kaldı: 1-0

FARK 2'YE ÇIKTI

27. dakikada tekrar sahneye çıkan Pektemek’in vuruşu, savunmaya da çarparak Cenk Gönen’in üstünden filelerle buluştu: 2-0. Galatasaray’ın tek golü 90+2’de Eren Derdiyok’tan geldi.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'ın kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan Akhisar Belediyespor maçının kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Fernando Muslera, Hakan Balta ve Josue'nin yerine, Cenk Gönen, Ahmet Çalık ve Nigel de Jong'u görevlendirdi.

Galatasaray'da Muslera ve Hakan Balta maç kadrosunda yer almazken, Josue ise yedek soyundu.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

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