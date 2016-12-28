Galatasaray kupada dağıldı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 4. haftasında Tuzlaspor'a 3-2 yenildi. 5 golün atıldığı müsabakada Galatasaray'a 2, Tuzlaspor'a da 1 kırmızı kart çıktı.

İlk yarıda son saniyelere girilirken Chedjou, attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada ilk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOLLER ARKA ARKAYA

İkinci yarı hızlı başladı. 51. dakikada Arif Şahin attığı golle mücadeleye eşitliği getirdi. 53. dakikada Tuncay skoru 2-1 yaptı!

Galatasaraylı futbolcu Chedjou, 56. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Galatasaray, karşılaşmanın kalan dakikalarını 10 kişi tamamlayacak.

10 kişi kalan Galatasaray, 58. dakikada Tuzlasporlu Ozan'ın golüyle 3-1 geriye düştü.

BİR KIRMIZI KART DAHA

Sarı-Kırmızılı ekip, 62. dakikada Yasin Öztekin'in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.

Galatasaray'da Martin Linnes, 70. dakikada attığı golle mücadelede farkı 1'e indirdi.

TUZLASPOR DA 10 KİŞİ

Galatasaray, iki oyuncusunun kırmızı kart görmesi ile 9 kişi kalmıştı. Tuzlaspor'da da 71. dakikada Doğan Ateş çift sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Tuzlaspor oyuna 10 kişi, Galatasaray ise 9 kişi devam etti.

Bu sonucun ardından Tuzlaspor grupta puanını 9 yaptı ve liderlik koltuğuna yükseldi. Galatasaray 5 puanla 3. sırada kaldı. 18 Ocak Çarşamba günü Riekerink'in öğrencileri, deplasmanda Elazığspor ile kozlarını paylaşacak. Mavi beyazlı ekip ise, 24Erzincanspor'u evinde ağırlayacak.

İŞTE NEFES KESEN MAÇIN ÖZETİ

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M.S. Karşılaşma Tuzlaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona eriyor.

90. DK: Tuzlaspor cephesinde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sadık Baş oyundan alınırken yerine Melik Derin oyuna dahil oluyor.

90. DK: Dördüncü hakemin işaretiyle müsabakanın sonuna en az 3 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

89. DK: Ceza yayı sol tarafında topla buluşan Lionel Carole vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

88. DK: Galatasaray'da Martin Linnes, rakibi Arif Şahin'e yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

77. DK: Galatasaray'da Nigel De Jong, rakibi Kıvanç Salihoğlu'na arkadan yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

74. DK: Tuzlaspor cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ozan Papaker oyundan alınırken yerine Nihat Yılmaz oyuna dahil oluyor.

73. DK: Ev sahibi ekipte Kıvanç Salihoğlu hakeme yönelik itirazlarını yoğunlaştırınca sarı kart ile cezalandırılıyor.

71. DK: Tuzlaspor'da Doğan Ateş, rakibi Birhan Vatansever'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atılıyor.

70. DK: GOOOLL!! Galatasaray, Martin Linnes ile durumu 3-2'ye getiriyor! Sağ kanattan hareketlenen Bruma'nın ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Martin Linnes yerden vuruşunu yapıyor ve topu sol köşeden filelerle buluşturuyor.

67. DK: Tuzlaspor'da Doğan Ateş, rakibi Lionel Carole'e yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

64. DK: Konuk ekipte Josue, takım arkadaşı Bruma'ya yapılan faulden sonra hakemin üzerine yürüyünce sarı kart görüyor.

63. DK: Galatasaray'da Bruma hakeme yönelik itirazlarını yoğunlaştırınca sarı kart ile cezalandırılıyor.

61. DK: Sarı kırmızılılarda Yasin Öztekin, rakibi Bülent Uzun'a yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atılıyor.

58. DK: GOOOLL!! Tuzlaspor, Ozan Papaker ile farkı ikiye çıkartıyor! Arif Şahin'in ara pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan Papaker ceza yayı üzerinden sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ve topu sağ üst köşeden filelerle buluşturuyor.

56. DK: Galatasaray'da Aurelien Chedjou, Doğan'ın kendisine yaptığı faulden sonra rakibine tekme attığı gerekçesi ile doğrudan kırmızı kart ile oyundan ihraç ediliyor.

53. DK: GOOOLL!! Tuzlaspor, Tuncay Fındıkçı ile öne geçiyor! Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Arif Şahin havadan pasını penaltı noktasının gerisine hareketlenen Tuncay Fındıkçı'a gönderiyor. Tuncay yatarak sağ ayağı ile yerden vuruşunu yapıyor ve topu sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

51. DK: GOOOLL!! Tuzlaspor, Arif Şahin ile beraberliği yakalıyor! Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kıvanç Salihoğlu havadan pasını ceza yayı sağ çaprazındaki arkadaşı Arif Şahin'e gönderiyor. Arif topla buluşuyor ve kaleci Cenk'in biraz ilerde olduğunu farkederek hafif aşırtma vuruşunu yaparak topu sol üst köşeden filelerle buluşturuyor.

48. DK: Ceza yayı sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Arif Şahin ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Ferhat Çoban kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

46. DK: Müsabakanın ikinci yarısı konuk ekip Galatasaray'ın vuruşu ile başlıyor.

45. DK: Hakem Alper Ulusoy ilk yarının bittğini belirten son düdüğünü çalıyor.

45. DK: Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

45. DK: GOOOLL!! Galatasaray, Aurelien Chedjou ile öne geçiyor! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Josue ortasını ön direğin hizasındaki altıpas çizgisine doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Aurelien Chedjou kafa vuruşunu yapıyor ve bu topu sol üst köşeden filelerle buluşturuyor.

42. DK: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Yasin Öztekin'in pası ile ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Kerem Çalışkan topu bekletmeden tekrar penaltı noktasına çevirmek istiyor ancak savunma son anda araya girerek tehlikeyi önlüyor.

40. DK: Sağ kanattan gelişen atakta Sadık Baş pasını ceza yayı sağ tarafına hareketlenen Orkun Dervişler'e gönderiyor. Orkun bekletmeden sert vuruyor ancak top savunmadan geri geliyor.

39. DK: Ceza sahası içinde yaşanan kısa süreli karambolden sonra altıpas sağ çaprazında topla buluşan Yasin Öztekin doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Bekir Demircan bu topu iki hamlede çizgi üzerinde kontrol ediyor.

37. DK: Oyunun bu bölümünde karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

34. DK: Sarı kırmızılılarda ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanan Luis Cavanda oyundan alınırken yerine Lionel Carole oyuna dahil oluyor.

34. DK: Galatasaray'da Yasin Öztekin, rakibi Arif Şahin'e yaptığı sert faul sonrasında sarı kart görüyor.

21. DK: Ev sahibi Tuzlaspor bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda organize olmaya çalışıyor.

18. DK: Arif Şahin'in havadan pası ile savunmanın arkasına sarkan Kıvanç Salihoğlu ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

16. DK: Sağ çaprazın biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Bülent Uzun ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Cenk Gönen çıkıyor ve bu topa sahip oluyor.

12. DK: Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kıvanç Salihoğlu yerden sert vuruyor ancak bu top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

10. DK: Ev sahibi Tuzlaspor kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

6. DK: Nigel De Jong'un pası ile ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Hamit Altıntop bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak bu şut istediği gibi olmuyor ve kalenin sağ tarafından farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

3. DK: Ceza yayı gerisinde topla buluşan Bruma vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

1. DK: Müsabaka ev sahibi Tuzlaspor'un vuruşu ile başlıyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nun 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor’a konuk oluyor. Karşılaşma 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanuyor. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

İLK 11'LER

Tuzlaspor: Bekir, Ferhat, Bülent, Volkan, Orkun, Sadık, Arif, Doğan, Tuncay, Kıvanç, Ozan.

Galatasaray: Cenk, Cavanda, Semih, Chedjou, Linnes, Hamit, de Jong, Yasin, Bruma, Josue, Kerem Çalışkan.