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Galatasaray karlı çıkacak !

GALATASARAY KARLI ÇIKACAK !

Galatasaray’da Aurelien Chedjou’dan da kurtulurken yine fazla zarar etmeyecek.

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Tuzla maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 250 bin euro para cezası verilen ve yine gönderilmesine karar verilen Kamerunlu stoperin menajerleri bazı Arap takımlarının bu futbolcuyu istediğini bildirdi. 

Futbolcuyu zaten gözden çıkaran yönetim, ligin ikinci yarısı için Chedjou’ya ödemek zorunda olduğu 1.1 milyon euroyu Arapların üstleneceğinin garanti edilmesiyle fesih kararı aldı. Böylece Galatasaray biletini kestiği Chedjou’ya oynamadığı dönem için para vermeyecek.
 
Suudi Arabistan’da bilete % 50 indirim
Galatasaray ile 9 Ocak’ta karşı karşıya gelecek Suudi Arabistan ekibi Al Ettifak’ın, bu maç için ülkenin ilgili bakanlığı ve federasyonundan izin aldığı ortaya çıktı. Kulübün, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Prens Abdullah’tan gelen onayın ardından sarı-kırmızılılarla temasa geçtiği kaydedildi.

Arap ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda bilet fiyatlarında yüzde 50’lik indirime gidildiği ve Damman kentindeki 26 bin kişi kapasiteli Mohammed bin Fahd Stadı’nın doldurulması istendiği dile getirildi.
 
Ligin centilmeni Galatasaray
Spor Toto Süper Lig’de 16 haftalık ilk yarı tamamlanırken, 18 takım arasında en centilmen takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar ligin kırmızı kart görmeyen tek takımı olurken, futbolculara da 38 sarı kart gösterildi.
 
Cim-Bom’da en fazla sarı kart, 5 kezle orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci’ye çıktı. Sarı-kırmızılı futbolculardan Yasin Öztekin, Semih Kaya ve Hamit Altıntop ise ligin ilk 16 haftasını kart görmeden geçti.

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