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Galatasaray kafilesi Elazığ’da

GALATASARAY KAFİLESİ ELAZIĞ’DA

Türkiye Kupası'nda Elazığspor’la karşılaşacak olan Galatasaray, özel uçakla Elazığ’a geldi.

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Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nda 3. sırada yer alan Galatasaray, yarın saat 19.45’te Elazığ Atatürk Stadı’nda son sıradaki Elazığspor'la karşılaşacak. Galatasaray kafilesi bugün özel uçakla, Elazığ Havalimanı’na geldi.

Futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, oyunculara çiçek vererek imza alıp fotoğraf çektirdi. Öte yandan Galatasaray kafilesinde uzun zamandır kadro dışı olan ve affedilen Yasin Öztekin de yer aldı.

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink taraftarları selamlayarak otobüse bindi. Otobüsle hareket eden takımın önüne kesen taraftarlar uzun süre sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray’ın Elazığspor deplasmanı kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

“Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Berk Ünsal, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Ahmet Gül, Sabri Sarıoğlu, Soner Gönül, Birhan Vatansever.”

AMK Gazetesi
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