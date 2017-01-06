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Galatasaray istedi, Trabzonspor kapıyor

GALATASARAY İSTEDİ, TRABZONSPOR KAPIYOR

Trabzonspor'un Uruguaylı stoper Martin Caceres ile yaptığı ön görüşme olumlu geçti.

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Stoper transferi için harekete geçen Trabzonspor yönetimi, Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Martin Caceres ile görüşüyor.
 
A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre; bordo mavili yetkililerle futbolcu arasındaki görüşmenin olumlu geçtiği ve transferin birkaç gün içinde netleşeceği öğrenildi. Bonservisi elinde olan Caceres'in, Trabzonspor'dan yüksek bir ücret talep ettiği ancak bordo mavili yönetimin pazarlık yaparak rakamı düşürmeye çalıştığı gelen haberler arasında.
 
Uzun süredir sakatlık sorunlarıyla boğuşan Martin Caceres, en son Juventus'ta forma giyiyordu. İtalyan deviyle sözleşmesi feshedilen Caceres'in bonservisi elinde bulunuyor. 

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