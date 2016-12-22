Galatasaray için sürpriz transfer iddiası

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların, Austria Wien forması giyen gurbetçi oyuncu Tarkan Serbest ile yakından ilgilendiği yazıldı.

UEFA'nın denetimi altında olan Galatasaray'da transfere yüksek bonservis bedelleri ödenmesinin zor olması nedeniyle yönetimin, maliyeti düşük genç oyunculara yöneleceği konuşuluyor. Alman basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray'ın bu doğrultuda bir süredir Austria Wien forması giyen Tarkan Serbest'i izlediği belirtildi. Sarı kırmızılı kulübün, genç futbolcu için şu ana kadar resmi görüşmelerde bulunmadığı fakat scout ekipleriyle takip ettiği vurgulandı. Oyuncunun danışmanı ise şu anda sadece Austria Wien ile görüşeceklerini ve Galatasaray'dan resmi bir teklif gelmediğini ifade etti.

BU SEZON 34 MAÇTA FORMA GİYDİ

22 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcu orta sahada defansif olarak görev yapıyor. Futbola Austria Wien altyapısında başlayan genç futbolcu, 2011 yılında Austria Wien 2 takımında oynamaya başladı. Burada 3 sezon forma giydikten sonra A Austria Wien'e geçen Tarkan Serbest, 2 sezondur burada forma giyiyor. Bu sezon 34 resmi maçta forma giyen orta saha oyuncusu 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



Kulübüyle sezon sezonunda sözleşmesi bitecek olan Tarkan Serbest'in transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 900 bin Euro.



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