ANA SAYFA
Galatasaray Hamit Altıntop'la yollarını resmen ayırdı

GALATASARAY HAMİT ALTINTOP'LA YOLLARINI RESMEN AYIRDI

Galatasaray'da beklenen oldu ve Hamit Altıntop'la yollar ayrıldı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Galatasaray bir dönem sona erdi. Sarı Kırmızılı kulüp, Hamit Altıntop ile yollarını resmen ayırdı.

Galatasaray yönetimi, dün Hamit Altıntop'un menajeri Reza Fezalinin yönetimle gerçekleştirdiği görüşme sonrası tecrübeli futbolcuyla kesin olarak yollarını ayırdı. Ayrılık talebinin Hamit Altıntop kanadından geldiği ifade edilirken, yönetim de bu talebi geri çevirmedi.

Hamit Altıntop 2012 yılında Ünal Aysal döneminde Real Madrid'den transfer edilmiş ancak Sarı Kırmızılı forma ile bekleneni karşılayamayıp, sürekli sakatlıklarla boğuşmuştu. Bu sezon da geçen sezondan kalan alacağının ödenmesinin yanı sıra maç başına sözleşme yapılıp 1 yıllık kontrat imzalanan Hamit Altıntop, Rikerink ile de yıldızını barıştıramayıp maçların çoğunda tribünde oturmuştu.

Hamit Altıntop, son oynanan Tuzlaspor maçındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 

Milliyet
66
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
''Eto'o transfer olacaksa bir an önce gitmeli...''Kampanya başlattılar ! ''İstemiyoruz''Guardiola emekli oluyor !
''Her golden sonra arayıp...''Sabri Sarıoğlu, 13.5 milyon Euro’yu yediAboubakar 3 kritik maçta yok !
Guardiola Beşiktaş'a rakip olduMata'nın transferi, Griezmann'a bağlıGalatasaray'dan Konate hamlesi !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS