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Galatasaray Florya'ya 5 futbolcu getirdi

GALATASARAY FLORYA'YA 5 FUTBOLCU GETİRDİ

Galatasaray 5 futbolcuyu Florya Metin Oktay tesislerinde denemeye aldı. U21 takımı ile idmanlara çıkan futbolcularla ilgili karar kısa süre içinde verilecek.

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Devre arası transfer döneminde kadrosunu Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık ile güçlendiren Galatasaray'dan sürpriz transferler geldi. Sarı-kırmızılı takım Florya'ya 3 Afrikalı, 1 Sırp kaleci ve 1 İranlı futbolcu getirdi. Denemeye alınan oyuncular ile ilgili kararın transfer dönemi bitmeden verilmesi bekleniyor.

SIRP KALECİ MİKOVİC BEĞENİLDİ
Florya'da denemeye alınan futbolulardan ikisi beğenildi. Bu futbolcular içinden 19 yaşındaki Sırp kaleci Lazar Mikovic ile sözleşme imzanmasına kesin gözüyle bakılıyor. 1.87 boyundaki Mikovic daha önce Sırbistan U17 Milli Takımı forması giydi.

Diğer 3 Afrikalı ve İranlı futbolcu ise 1996 ve 1997 doğumlu. Bu futbolculardan ise sadece birinin beğenildiği ve diğer 3 futbolcunun 1-2 gün içinde gönderileceği öğrenildi.

Denemeye alınan oyunculardan adları öğrenilen diğer isimler şöyle:

Youssouf Nyanga - Burundili, Orta Saha
Aras Mohammadvand - İranlı, Forvet
Mohamed Haidara - Malili, Orta Saha

Hatırlanacağı üzere Galatasaray daha önce de Malili Sidiki Maiga'yı denemeye almış ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden vazgeçmişti.

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