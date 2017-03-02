ANA SAYFA
Galatasaray FETÖ'cüleri atıyor ! Tarih belli oldu...

GALATASARAY FETÖ'CÜLERİ ATIYOR ! TARİH BELLİ OLDU...

FETÖ'ye hizmet eden 5 isimle ilgili verilecek karar için kritik tarih belli oldu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

FETÖ'cü Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz ile valilerin ihracı 25 Mart'taki kongrede oylanacak.

Sarı-Kırmızılı kulüp, Olağan Mali Genel Kurul tarihini 18-25 Mart olarak açıkladı. 18 Mart'ta çoğunluk beklenmezken 25 Mart'taki genel kurul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Kulüp, 12 maddelik gündem belirlerken 10. sırada FETÖ'cü isimlerin durumu var.
 
Yönetim Kurulu'nun onayı ile Disiplin Kurulu, Hakan Şükür,Arif Erdem VE İsmail Demiriz ile eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Bursa valisi Şehabettin Harput'u ihraç etmişti.
 
TAM 15 İSİM ATILIYOR
 
Hain örgüte hizmet eden bu 5 ismin yanı sıra yaklaşık 15 üyenin daha atılmasının onayı için üyelerin olumlu karar vermesi bekleniyor.

Akşam

464
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Beşiktaş'tan çifte bomba !Galatasaray Robert Mak'la anlaştı !Ali Şen kime oy vereceğini açıkladı
Mehmet Demirkol'dan flaş Şenol Güneş sözleriAziz Yıldırım'dan futbolculara sert sözlerLevent Gündoğan Manchester United'da
Lens'ten Fenerbahçe'ye müjdeli haberAlex de Souza’dan genç tenisçi’ye destekAltınordu Başkanı: Messi gelse almam !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS