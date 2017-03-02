Galatasaray FETÖ'cüleri atıyor ! Tarih belli oldu...

FETÖ'cü Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz ile valilerin ihracı 25 Mart'taki kongrede oylanacak.
Sarı-Kırmızılı kulüp, Olağan Mali Genel Kurul tarihini 18-25 Mart olarak açıkladı. 18 Mart'ta çoğunluk beklenmezken 25 Mart'taki genel kurul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Kulüp, 12 maddelik gündem belirlerken 10. sırada FETÖ'cü isimlerin durumu var.
Yönetim Kurulu'nun onayı ile Disiplin Kurulu, Hakan Şükür,Arif Erdem VE İsmail Demiriz ile eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Bursa valisi Şehabettin Harput'u ihraç etmişti.
TAM 15 İSİM ATILIYOR
Hain örgüte hizmet eden bu 5 ismin yanı sıra yaklaşık 15 üyenin daha atılmasının onayı için üyelerin olumlu karar vermesi bekleniyor.
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FETÖ'ye hizmet eden 5 isimle ilgili verilecek karar için kritik tarih belli oldu.
FETÖ'cü Hakan Şükür, Arif Erdem, İsmail Demiriz ile valilerin ihracı 25 Mart'taki kongrede oylanacak.
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