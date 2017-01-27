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Galatasaray Fenerbahçeli oyuncuları şikayet etti

GALATASARAY FENERBAHÇELİ OYUNCULARI ŞİKAYET ETTİ

Galatasaray, Volkan Demirel ve Josef de Souza'yı TFF'ye şikayet etti.

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Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli futbolcular Volkan Demirel ve Josef de Souza’ya ceza verilmesi talebiyle TFF Hukuk Müşavirliğine resmi başvuru yaptı.

Sarı kırmızılı yönetim, Galatasaray’a küfür ettikleri gerekçesi ile Volkan Demirel ve Josef De Souza’ya ceza verilmesi için TFF’ye dilekçe sundu. Souza’nın ‘Periscope’ hesabında sinkaflı ifadenin yer aldığı görüntüsü ve Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel’in basketbol maçının ardından Galatasaray’a küfür içeren tezahürata eşlik ettiği görüntülerin TFF’ye iletildiği öğrenildi.

AMK Gazetesi
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