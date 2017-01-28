Galatasaray eski yıldızını geri alıyor

19 Şubat'ta serbest kalacak McCollum Galatasaray'a gelirse Euroleague'de forma giyebilecek.

Son olarak kadrosuna oyun kurucu pozisyonunda Bruno Fitipaldo’yu ekleyen Galatasaray Odeabank Ergin Ataman‘ın da birkaç aydır ısrarla istediği Errick McCollum kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Birleşik Amerikalı guard geçtiğimiz sezonu Galatasaray Odeabank ile geçirmiş, takımı Eurocup şampiyonluğuna ulaştıran en kilit oyunculardan biri olmuştu. Aynı sezonda Eurocup MVP’si de seçilen McCollum, sezon sonunda da Galatasaray tarafından kadroda tutulmak istense de finansal bazda anlaşma olmamış ve yıldız oyuncu kariyerini bir kez daha Çin’e taşımıştı.



19 Şubat'ta serbest kalacak



Sezon başından beri her fırsatta McCollum’u kadroda tutamamanın en büyük hatalardan biri olduğunu söyleyen Ataman, yıldız oyuncuyu takıma döndürmeye kararlı. Errick McCollum şu anda Çin’in North Control Beijing takımında oynarken takımı lig sıralamasında 20 takım arasında 17. sırada bulunuyor. İlk sekiz takımın playoff’lara kalacağı ligde McCollum’un takımının playoff şansı artık kalmadı. Dolayısıyla McCollum’un Çin sezonu 19 Şubat itibariyle sona erecek ve oyuncu serbest kalacak.



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