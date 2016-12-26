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Galatasaray devre arasına mutlu giriyor

GALATASARAY DEVRE ARASINA MUTLU GİRİYOR

Alanyaspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yenen Galatasaray'ın yüzü gülüyor.

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Spor Toto Süper Lig'e verilen ara öncesi 16. haftadaki son maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden ve müsabakadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılan Galatasaray'ın yüzü gülüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, lige iyi bir başlangıç yapmasına karşın, ardından  sıkıntılı bir sürece girerken, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla  toparlayarak ligin ikinci bölümü öncesi şampiyonluk için taraftarlarını yeniden  ümitlendirdi.
 
Ligin 11. haftasında lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisine düşen  Galatasaray, 16. hafta sonunda bu farkı 3'e indirmeyi başardı.
 
İlk 7 haftada yenilgi yüzü görmedi
 
Galatasaray, Süper Lig'in ilk 7 haftasındaki maçlarında rakiplerine  boyun eğmeyerek başarılı bir performans ortaya koydu.
 
Sezona Kardemir Karabükspor (1-0) galibiyetiyle başlayan  sarı-kırmızılılar, ilk 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan topladı.
 
İkinci haftada averajla Medipol Başakşehir'in önünde liderlik  koltuğuna oturan Galatasaray, bir daha zirvede yer alamazken, 7. hafta sonunda  ise 17 puanla Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray averajla sıralandı.
 
Dört haftalık kabus
 
Galatasaray, ligin 8 ve 11. haftaları arasında adeta kabus yaşadı.
 
Bu 4 haftalık süreçte Trabzonspor (0-1), Medipol Başakşehir (1-2) ve  Fenerbahçe (0-2) karşılaşmalarını kaybeden sarı-kırmızılılar, yalnızca  deplasmanda Adanaspor'u (1-0) yenebildi.
 
Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in ifadesiyle, bu dönemde dibe  vuran ve 9 puan kaybeden Galatasaray, 11. hafta sonunda lider Medipol  Başakşehir'in (29 puan), 9 puan gerisine düşerek, şampiyonluk yarışında büyük  yara aldı.
 
Son 5 maçında çıkışa geçti
 
Galatasaray, yaşanılan kriz döneminin ardından 12. hafta itibarıyla  çıkışa geçerek, kötü günleri geride bırakıp, şampiyonluk yarışının favorilerinden  olduğunu yeniden ispatladı.
 
Fenerbahçe yenilgisinin ardından toparlanmayı başaran  sarı-kırmızılılar, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
 
Teknik direktör Riekerink'in son 5 maçta 13 puan hesabı tutarken, lige  verilen ara öncesi lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkı da 3'e  düşmüş oldu. İlk 16 haftalık bölümde 33 puan toplayan Galatasaray, 36 puanlı  lider Medipol Başakşehir ve 35 puanlı Beşiktaş'ın ardından 3. sırada yer aldı.
 
Savunma alarm veriyor
 
Sarı-kırmızılı ekibin 16 haftalık periyotta en fazla aksayan bölümü,  savunma oldu.
 
Takım savunmasında sıkıntı yaşayan Galatasaray, 16 maçından yalnızca  4'ünde kalesinde gol görmedi.
 
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın başarılı performansına rağmen  Galatasaray, son 7 maçında da gol yemekten kurtulamadı.
 
Özellikle savunmayı oturtma çabasıyla deneme yanılma yoluna giden  teknik direktör Riekerink, yine de istediği verimi oyuncularından alamadı.
 
Sakatlıklar ön plana çıktı
 
Galatasaray, ligin ilk bölümünde oyuncularının yaşadığı sakatlıklar  nedeniyle sıkıntı yaşadı.
 
Sezon öncesi hazırlık bölümünde sakatlanan Koray Günter ve  transferinin ardından kısa bir süre sonra İzlanda Milli Takımı'nda sakatlık  yaşayan Kolbeinn Sigthorsson, sarı-kırmızılı ekiple bu sezon resmi maça çıkamadı.
 
Bursaspor'dan 4,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen  Serdar Aziz ise ilk olarak milli takımda sakatlık geçirirken, düzelip takıma  dönmesinin ardından ligde 5, kupada ise 1 müsabakada forma bulup, Osmanlıspor  karşılaşmasında ciddi bir sakatlık daha yaşadı.
 
İlk yarı maç tablosu
 
Galatasaray'ın ligin 16 haftalık ilk bölümünde oynadığı maçlar ve  aldığı sonuçlar şöyle oldu: Hafta   Rakip
 
Sonuç    
 
1. Kardemir Karabükspor 1 - 0    
2.  Akhisar Belediyespor (D)   3 - 1    
3. Kayserispor (D) 1 - 1    
4. Çaykur Rizespor 2 - 0  
5. Beşiktaş (D) 2 - 2    
6. Antalyaspor 3 - 1    
7. Gençlerbirliği (D) 1 - 0  
8. Trabzonspor 0 - 1    
9. Adanaspor (D) 1 - 0    
10. Medipol Başakşehir 1 - 2    
11. Fenerbahçe (D) 0 - 2    
12. Bursaspor 3 - 1    
13. Kasımpaşa (D) 2 - 1    
14. Gaziantepspor  3 - 1    
15. Osmanlıspor (D) 2 - 2    
16. Aytemiz Alanyaspor 5 - 1   

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