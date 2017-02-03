Galatasaray çeyrek finale yükseldi

GALATASARAY ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ Galatasaray HDI Sigorta, CEV Challenge Kupası 8'li finaller rövanş maçında Portekiz ekibi Fonte Bastardo'yu yendi. Voleybol » Diğer Voleybol Haberleri 03.02.2017 17:47

Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 :Fonte Bastardo Salon: Burhan Felek Hakemler: Jovan Jovanovic (Sırbistan), Frankie Tanti (Polonya) Galatasaray HDI Sigorta: Tuia, İbrahim Akşeker, Bartman, Yasin Aydın, Emin Gök, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Dogukan Ulu, Halil Yücel, Lagumdzija) Fonte Bastardo: Rangel, Oswaldo, Johnson, Freitas, Guerreiro, Pollock (Teixeira, Monteiro, Morais, Rhein) Setler: 28-26, 25-22, 25-23 Süre: 88 dakika (34, 28, 26) 69