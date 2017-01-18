Galatasaray çekildi, Fenerbahçe bitirdi !

Kolombiya ekibi Deportivo Cali'de oynayan 22 yaşındaki golcü Harold Preciado'nun adı kısa süre önce G.Saray'la birlikte anılmış ancak sarı-kırmızılı yöneticiler dedikoduları yalanlamıştı. 1.82'lik yıldız bu kez de Fenerbahçe ile ilişkilendirildi. Hatta daha da ileri gidilip, "Fenerbahçe transferi bitirdi" iddiaları ortaya atıldı. İddia El Pais gazetesinden geldi. Haberde, sarı-lacivertli takımın bu transfer için 5 milyon dolar'dan fazla bir bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.
KONUŞMAK İSTEMİYOR
23 Karşılaşmada 15 golü olan Preciado'nun bu transfer hakkında konuşmak istemediği ancak ona yakın kaynakların aktardığına göre, Fenerbahçe ile anlaşılmasından ötürü oyuncunun oldukça mutlu olduğu ifade edildi.
'TÜRKİYE'YE GİDER MİYİM, TANRI BİLİR'
Türkiye'den gelen tekliflerle ilgili bir şey bilmediğini söyleyen Preciado, "Başkanla görüşeceğiz. Türkiye'ye gider miyim, Tanrı bilir. Oradaki futbolu biraz araştırdım" dedi.
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GALATASARAY ÇEKİLDİ, FENERBAHÇE BİTİRDİ !
G.Saray’ın transferini yalanladığı Harold Preciado için Kolombiya basınından bu kez de Fenerbahçe iddiası geldi.
Kolombiya ekibi Deportivo Cali'de oynayan 22 yaşındaki golcü Harold Preciado'nun adı kısa süre önce G.Saray'la birlikte anılmış ancak sarı-kırmızılı yöneticiler dedikoduları yalanlamıştı. 1.82'lik yıldız bu kez de Fenerbahçe ile ilişkilendirildi. Hatta daha da ileri gidilip, "Fenerbahçe transferi bitirdi" iddiaları ortaya atıldı. İddia El Pais gazetesinden geldi. Haberde, sarı-lacivertli takımın bu transfer için 5 milyon dolar'dan fazla bir bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.
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